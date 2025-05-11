“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü Mesajı”

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bugün Anneler Günü. Bu özel gün vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı ve içten duygularını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

RAHMETLE ANMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum” sözleriyle vefat eden anneleri andı. Ayrıca, “Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” dedi.

GAZİ ANNELERİNE SAYGI

Erdoğan, “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Filistin’de süregelen olaylara da dikkat çekerek, “Tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” ifadelerini ekledi.

SEVGİ VE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, “Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Son olarak, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” şeklinde dileklerini iletti.