Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi’ne sert eleştirilerde bulundu. Ekrem İmamoğlu’na yönelik protestoları gündeme getiren Erdoğan, yaşanan olayların sorumlusunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YÖNELİK TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın tepkisi de dikkat çekti. Yerlikaya, o anlarda sık sık başını sallayarak Erdoğan’a destek verdiğini gösterdi. Bu durum, karşılıklı bir anlayışın ve destek maneuversunun sergilendiği bir an olarak öne çıktı.

Bu olay, CHP’ye yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde yaşandı ve Erdoğan’ın açıklamaları, muhalefetin aldığı tutumu daha da sorgulanır hale getiriyor.