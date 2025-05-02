Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki!

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. “Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz” sözleriyle sosyal medya ve internetin etkilerini vurguladı. Erdoğan, ayrıca CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu ve “Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz” dedi.

YEŞİLAY’IN BAŞARILARINA VURGU

Cumhurbaşkanı, forumda yapılan programın amacının katılımcılara fayda sağlamak olduğunu belirtti. “Yeşilay doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle 5 Mart 1920’de kuruldu. Çeşitli bağımlılıklarla toplumu içeriden işgal etmeye çalışan işgal güçlerinin sinsi oyunu Yeşilay’ın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı” diyerek Yeşilay’ın tarihine ve önemine dikkat çekti. Yeşilay’ın Türkiye genelinde 120 şubesi ve 105 danışmanlık merkezi ile önemli roller üstlendiğini ifade eden Erdoğan, “Başarılarla dolu 105 yılı geride bırakan Yeşilay’ımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLELERİN ROLÜ

“Sanıl dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor” diye belirten Erdoğan, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Günümüzde 6-10 yaş grubu çocukların günlük internet kullanımının 1 saati aştığını belirten Erdoğan, “Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. Ailelerimiz çok dikkatli olmalıyız” dedi. Ayrıca, sanal bahisler ve diğer bağımlılıkların genç nesilleri tehdit ettiğini söyleyerek bu konuda ortak bir çabanın gerekliliğine dikkat çekti.

MİLLİ İÇKİ VE ALKOL POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadeledeki siyasi ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. “Bu konuda fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor” diyen Erdoğan, alkol üretimi ve tüketimi ile ilgili eleştirilerini de aktardı. Alkol tüketiminin teşvik edildiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim” diyerek yaşanan tartışmalara değindi.

CHP’YE YÖNELİK TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Bir tarafta ‘Bedava yapacağız’ dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar” dedi. Suyun fiyatlarının astronomik fiyatlardan satıldığını vurgulayan Erdoğan, “Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Bağımlılık ile mücadele konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, “Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.