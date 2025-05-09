Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: Ekonomik Tetikçilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katılım sağladı. Burada yaptığı açıklamalarda ekonomi ve güncel siyasi konularla ilgili birçok önemli mesaj verdi. Ekonomik alanda alınan kararların rasyonel bir temeli üzerine uygulandığını belirten Erdoğan, “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.

BAŞARILI BİR SINAV VERDİK

Yıllık enflasyonun 11 aydır kesintisiz bir şekilde azaldığını aktaran Erdoğan, son bir buçuk ayda ekonomik alanda yaşanan dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, “Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.” dedi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER: TÜRKİYE’NİN KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi de eleştirerek, “Adı yolsuzlukla, rüşvetle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı için “bunun adı ekonomik tetikçiliktir” ifadesini kullanarak, “Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz. Ama Türkiye’nin jurnallenmesine gözümüzü kapatamayız.” şeklinde konuştu. CHP’nin normalleşmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, muhalefet aktörlerine sükunet ve sorumlu bir dille siyaset yapma davetinde bulundu. “Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” dedi.

MÜSİAD’IN TARİHİ ROLÜ

Erdoğan, 28 Şubat döneminde MÜSİAD’ın gösterdiği dayanışmanın kalbinde özel bir yer tuttuğunu belirterek, “MÜSİAD güçlü bir duruş sergiledi. Her türlü tehdide rağmen, MÜSİAD mensuplarımız ekonomide, sanayide, ihracatta destan yazdılar.” dedi. Sanayici ve iş adamlarının birleşerek sivil toplumda tarihi bir rol üstlendiklerini ifade eden Erdoğan, MÜSİAD’ın Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmediğini dile getirdi.

DÜNYA KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçildiğini belirtti. “Dünyamız, son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı.” diyerek finansal belirsizliklerin süreceğini aktardı. Global ekonomi açısından ciddi risk ve tehditlerin arttığına dikkat çeken Erdoğan, hükümet olarak bu fırtınalı sularda gemiyi güvenle sürdürme tecrübesine ve iradesine sahip olduklarını vurguladı.

ENFLASYON MESAJI

Rasyonel bir zeminde ekonomi kararlarının uygulandığını anlatan Erdoğan, “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” ifadesini tekrar etti. Yıllık enflasyonun 11 aydır kesintisiz düştüğünü ve nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştıklarını belirten Erdoğan, “İnşallah devamı da gelecek.” şeklinde konuştu.

DALGALANMALARA KARŞI BAŞARILI BİR SINAV VERDİK

İşsizlik oranının mart ayında yüzde 7,9’a gerilediğini söyleyen Erdoğan, bu rakamların son 20 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğini aktardı. Gelişmeler doğrultusunda talep yavaşlamalarının olabileceğini belirten Erdoğan, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi ile ilerleyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, son bir buçuk aydır yaşanan dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini sözlerine ekledi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER: TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Erdoğan, muhalefet partisinin genel başkanının kendi ülkesini yabancı aktörlere şikayet ettiğini eleştirerek, “İktidarı yıpratmaya çalışırken asıl Türk ekonomisine zarar veriyor.” dedi. Türkiye’nin muhalefet partisi CHP’nin, iradesine vurulan vesayet prangalarını kırması gerektiğini belirten Erdoğan, muhalefeti sükunet ve sorumlu bir dille siyasete davet etti.