Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitim Vurgusu ve Gençlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin hayallerine ve umutlarına sahip çıkacaklarını belirtti. “Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz,” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Eğitim Ailesi” iftar programında eğitimcilerle bir araya geldi. Eğitim camiası mensuplarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, “İnşallah iki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı. Eğitim alanında fedakarca görev yapan tüm eğitimcilere selamlarını yolladı ve şehit düşen öğretmenleri rahmetle andı.

GENÇ NESİLLERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bilgili ve şuurlu nesiller yetiştirmek amacıyla çalışan emekli öğretmenlere teşekkür etti. Her milletin kendi öz değerleriyle ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs eder,” dedi. Ayrıca, kültür emperyalizmine karşı durmanın asli sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Geçmiş dönemlerde yaşanan köklerden koparma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Erdoğan, bilgi ile hikmeti bir araya getiren kuşakların Türkiye’nin geleceği için önemli bir teminat olduğunu ifade etti.

EĞİTİMDE YAPILAN REFORMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedeflerinin meziyetlerle donanmış gençler yetiştirmek olduğunu belirtti. Eğitim alanında yürütülen reformları ve yapılan fiziki yatırımları anlattı. “Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik,” diyen Erdoğan, eğitim kurumlarının Avrupa standartlarına ulaştığını ifade etti. Öğrenci mevcudunu ideal bir seviyeye düşürmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, öğrencilere modern eğitim materyallerine erişim imkanı sağladıklarını kaydetti.

EĞİTİMİN GELECEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli eğitim alanındaki çalışmaları geniş bir perspektiften değerlendireceklerini belirterek, güçlü adımlarla eğitimde ilerleyeceklerini dile getirdi. Eğitim kavramının özünü bulmanın önemine değinen Erdoğan, “Eğitim, kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesabatını oluşturmaktır,” dedi. Yeni nesillerin, geçmiş dönemlerin hatalarından ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, gençlerin potansiyeline inandığını belirtti. “Görüyorsunuz ki, zaman zaman gençlerimiz, çocuklarımız hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabiliyor,” diyerek karamsar yaklaşımların yanlış olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitap ederek “Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz,” dedi. Gençlerin hayallerine engel olacak hiçbir tehdidin kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız,” diyerek geçmişte yaşanılan acı tecrübeleri unutmamak gerektiğini ifade etti. Erdoğan, gençlerin aydınlık bir geleceğe yürümesi için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. “Allah’ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.