Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin ve Suriye uyarısı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, BM’nin küresel adalet temeli önemini vurguladı ve Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı mezalimin sona ermesi için sorumluluk çağrısında bulundu. Suriye ile ilgili Türkiye’nin kararlılığını net bir biçimde ifade eden Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız” dedi. Yeni bir dönemin başladığını belirterek, bölgesel barış ve istikrar için destek vaat etti.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Erdoğan, enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularında Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın rolüne dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çabalarının devam ettiğini de duyurdu. Cumhurbaşkanı, “Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız” diyerek, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamalarında Gazze’deki kayıplardan bahseden Erdoğan, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz” dedi. Bebeklerin açlıktan ölümünü durdurmanın izahını bulmanın mümkün olmadığını ifade etti. BM’nin sorumluluğunun, Filistin halkının maruz kaldığı mezalim karşısında küresel adalet platformu haline gelmesi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU VE DIŞ POLİTİKA

Erdoğan, Türkiye’nin vizyonunu ise tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temeli üzerine kurarak, sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi gerektiğini kulaklara getirdi. Bu yaklaşımı benimsemenin, bölgesel barışa katkı sağlayacağını ifade etti. “İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.