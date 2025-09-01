Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için açıklama: Vahşeti durdurmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in küresel adaleti temsil eden bir platforma dönmesi gerektiğini belirterek, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı mezalimin sona ermesi için sorumluluk alınması gerektiğini dile getirdi. Suriye konusunda ise Türkiye’nin net duruşunu vurguladı. Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız” dedi. Yeni bir dönem başladığını ifade eden Erdoğan, bölgesel barış ve istikrar için destek sözü verdi. Enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularında Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın önemini vurguladı ve Türkiye’nin 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çabalarının devam ettiğini açıkladı.

FİLİSTİN KONUSUNDA DUYGUSAL MESAJLAR

Erdoğan, açıklamalarında Gazze’deki insan kaybına dikkat çekerek, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur” dedi. Filistin halkının uzun yıllardır maruz kaldığı mezalim karşısında, BM’nin küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

SURİYE’YE YÖNELİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını ifade etti. “Suriye’yi tehdit eden her türlü girişimin karşısındayız. Suriye’nin güvenliğine yönelik her girişime karşıyız” diyen Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının bölgenin yararına olacağını ifade etti. Orta Asya’da kardeş ülkelerle olan işbirliklerinin gelişmekte olduğunu vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ

2025 yılında düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, enerji güvenliği alanındaki ortaklıkların gelişmesinin önemli olduğunu söyledi. Enerji ve bağlantısallık konularındaki gelişmelerin, küresel istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu kaydetti. “Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla olan işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin vizyonunun, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog ve işbirliği ruhuyla çözülmesi olduğunu ifade etti. İstişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, uluslararası ilişkilerdeki diplomasi ve işbirliğini vurguladı.