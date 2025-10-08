Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’ye Acil Ateşkes Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. “Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze’ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze’nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen altyapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında” dedi. Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12’nci Zirvesi’ni tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Malumunuz 3 Ekim tarihinde Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü kutlamıştık. Teşkilatımızın temellerinin atıldığı Nahçıvan Anlaşması’nın 16’ncı yılını geride bıraktık” ifadesini kullandı.

ZİRVENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Erdoğan, zirvede dış politika ve sektörel iş birliğini kapsayan kapsamlı bir gündemin değerlendirildiğini ve Türk dünyasının kurumsal bütünleşme sürecinin yanı sıra diğer ülke ve uluslararası teşkilatlarla iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıldığını vurguladı. “Teşkilatımızın uluslararası aktör olma konumunu pekiştirerek ‘Türk Devletleri Teşkilatı Plus’ adı verilen bir format ihdas edilmesini kararlaştırdık. Savunma sanayi, enerji ve kritik mineraller alanında iş birliği başlatma kararını Gebele Bildirisi’nde kayda geçirdik” açıklamasında bulundu.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE DAYANIŞMA

Zirvede, bölgesel barış ve güvenlik konularına dair ortak yaklaşımlar da ön plana çıkarıldı. Dışişleri Bakanlarının bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında daha sık bir araya gelmeleri için gerekli talimatların verildiğini söyledi. Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı artık sadece kültürel bir birliktelik değil, stratejik bir dayanışma platformudur” diyerek, savunma ve güvenlik alanında adımlar atılmasına dair hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Filistin’deki insani durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazzeli mazlumların hakkını da Filistin’in diğer bölgelerindeki kardeşlerimizin hukukunu da kendimizi savunur gibi müdafaa ederiz. Gazze’de akan kanın durması için çaba sarf ediyoruz. Hamas ile temas halindeyiz” dedi. “Umuyoruz ki İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda ihtiyatlıyız” şeklinde konuştu. Gazze’nin halkının toprağı olarak kalmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini de yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki durumun bir soykırıma şahitlik ettiğini belirtirken, “Düşünün, 67 bin Gazzeli şehit, 169 binden fazla yaralı. Yapılanlar, planlı bir soykırımdır” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, Türkiye olarak bu durum karşısında uluslararası hukuka aykırı saldırılara karşı duracaklarını vurguladı.

Suriye meselelere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri dikkatle izlediğini ve “Sabırlı, sağduyulu, vakur tavrımız, bir acziyet olarak asla algılanmamalıdır” dedi. Suriye ile bütünleşmenin önemine vurgu yaparak, Türk, Kürt ve Arap ittifakının bölgede barışın anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önemine değinerek F-35 projesinin gündeme geldiğini ifade etti. Halk Bankası davası hakkında da, Trump ile yapılan görüşmelerde olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

Enflasyon oranları ile ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan, “Dönemsel dalgalanmalara odaklanıyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü temeller üzerinde yükseliyor” diyerek geleceğe yönelik kararlı bir program yürüttüklerini dile getirdi. Annelerinin vefatından bahseden Erdoğan, bu konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.