Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gençlere İftar Programında Mesaj

GENÇLERİMİZİN GÜCÜ VE UMUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programı’nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından meydana gelen sokak olaylarına sert bir dille yanıt verdi. Erdoğan, “Bu vatanı sokak terörüne teslim etmeyeceğiz” diyerek, gençler için umudun ve geleceğin teminatı olduklarını vurguladı. İftar programında gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Ramazan ayının önemine de değindi. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞİMİZİN POTANSİYELİ

Erdoğan, gençleri, geleceğin mimarı olarak tanımladı ve onların hizmet davasını omuzlayarak Türkiye’yi daha iyi seviyelere taşıyacaklarını belirtti. “Bilin ki, bu koşullar altında Türkiye’nin geleceği sizlersiniz” diyen Cumhurbaşkanı, gençlerin potansiyeline ve inancına olan güvenini ifade etti. Ayrıca yurt, burs ve kredi hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz” diyerek, gençlerin çağın imkanlarıyla buluşturulmasına yönelik hedeflerini dile getirdi.

SALDIRILARA KARŞI DURUŞ

Programda, son dönemde yaşanan olaylarda provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğine değinen Erdoğan, “Hakkını yediklerini yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekârların piyonu olmayacağız” dedi. Yasalara uygun bir şekilde hukuksuzlukların hesabını soracaklarını, demokrasiye yapılan saldırılara karşı meşru zeminde duracaklarını ifade etti. “Bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık” diyerek, terör olaylarına asla göz yummayacaklarını yineledi.

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin sahip olduğu demokrasinin dünya üzerindeki sayılı demokrasi örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz” dedi. Ayrım yapmaksızın birlik olunması gerektiğini, siyasi görüşlerin farklı olabilirken ortak bir kaderin paylaşılması gerektiğini belirtti. “Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. Bir olmaktan, beraber olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok” diye ekledi.

Erdoğan, gençlere yönelik son olarak, “Sizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlere karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum” diyerek, Ramazan bayramını da tebrik etti ve gençlere başarılar diledi.