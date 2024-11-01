“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na Tazminat Davası”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği konuşmadaki iftira içeren asılsız ithamlar dolayısıyla 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunarak başlattı. Dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandığı bilgisi de yer aldı.

İMAMOĞLU’NUN KONUŞMASINDAKİ İTHAMLAR

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Ekim’de düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iftira içeren asılsız iddiaları gündeme getirdiği belirtilen dilekçede, İmamoğlu’nun Erdoğan’ı kamuoyu önünde küçük düşürmek amacıyla hareket ettiği ifade edildi. Dilekçede, İmamoğlu’nun “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” gibi ifadelerinin amacını aştığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı’nın itibarını zedelemekle kalmayıp, halkı kin ve nefrete sürüklediği ve gerçekleri saptırdığı kaydedildi. İmamoğlu’nun konuşmasının ilgili bölümü ve video kaydına da dilekçede yer verildi.

SUÇLAMALARA YANIT

Dilekçede, İmamoğlu’nun bu ithamlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı halkın gözünde hedef haline getirmeye çalıştığı ifade edildi. İlgili belgelerde, Erdoğan’ın “Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım.” gibi ifadelere maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca İmamoğlu’nun “Bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız.” şeklindeki ifadesi, bağımsız yargıya atıfta bulunarak manipülasyon iddialarını ortaya koydu.

Dilekçede, İmamoğlu’nun Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadelerin siyasi göreviyle bağdaşmadığı ve kötü niyetli bir algı operasyonu oluşturduğu belirtildi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın başarısını kabullenemediği ve halk önünde olumsuz bir imaj çizmeye çalıştığı belirtildi. Açıklanan nedenlerle davanın kabul edilmesi ve 1 milyon lira manevi tazminatın, olay tarihi olan 31 Ekim 2024’ten itibaren yasal faiziyle tazmin edilmesi talep edildi. Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi istendi.