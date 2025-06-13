Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki

CUMHURBAŞKANI’NDAN İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bir açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır” ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in komşusu İran’a yönelik düzenlediği saldırıları uluslararası hukuku hiçe sayan “apaçık bir provokasyon” olarak tanımladı. Türkiye’nin, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırıları kınadığını belirtti.

NETANYAHU’NUN SALDIRGAN POLİTİKALARI

Erdoğan, Netanyahu yönetiminin “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle” bölgede ve dünyada felakete neden olma çabası içinde olduğunu vurguladı. “Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” dedi. Ayrıca, Netanyahu ve “katliam şebekesinin” bölgede yarattığı kaosa karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

ORİKTA DOĞU’DA KAN VE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemiyoruz” diyerek Türkiye’nin komşusu İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları lanetledi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğini ifade eden Erdoğan, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti.