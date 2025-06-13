Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e sert uyarı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İSRAİL’İN SALDIRISINA CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur” dedi. İfadelerine devam eden Erdoğan, İran’ın nükleer programı üzerine müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde, Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemlere karşı uluslararası baskıların arttığına dikkat çekti. Bu saldırıların, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini gözler önüne serdiğini söyledi.

NETANYAHU’NUN FELAKET GAYRETİ

Erdoğan, Netanyahu yönetiminin “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretinde” olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun, İsrail’in bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden davranışlarına artık bir dur demesi gerektiğini vurguladı. “Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.

ORTA DOĞU’DA BARİŞ İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma istemediklerini bir kez daha belirtti. Türkiye olarak, komşu İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları lanetlediklerini ifade etti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve dost İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.