Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi

OPERASYON VE GÖZALTILAR

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 201 aktivist gözaltına alındı. Bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki AK Parti Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in Sumud Filosu baskınına tepki gösterdi.

İSRAİL’İN UYGULAMALARI VE TEPKİLER

Erdoğan, “Sumud baskını, Gazze’deki vahşetin katliamcıların yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesini sağlamıştır. Gazze’de çocukların açıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik haydutluğu lanetliyorum.” sözleriyle, bu saldırıyı kınadı. Ayrıca, “İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere saldırısı soykırım kadrosunun Gazze’de suçlarını gizlemek için cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir.” ifadesini kullandı.

UMUT YOLCULARINA DESTEK

Cumhurbaşkanı, “Filodaki tüm umut yolcularının yanındayız.” diyerek, Filistinli kardeşlere destek vereceğini belirtti. Ateşkesin gerçekleştirilmesi ve barışın sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Meclis’in yeni yasama yılı açılışına katılmamasına da değindi. “Bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.” dedi. Erdoğan, ana muhalefet partisinin zihniyetini eleştirerek, “Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar.” sözlerini kullandı.

MECLİS ATMOSFERİ

“Meclis’teki atmosfer umut verici.” diyen Erdoğan, dünkü tabloyu kıymetli bulduğunu ifade etti. CHP’nin Meclis açılışından kaçışını, bu partinin zihniyetinin bir yansıması olarak değerlendirdi. Ayrıca, “Asıl üzüntü verici durum yapılan ayıbın doğrudan Meclis’e karşı olması.” şeklinde bir yorumda bulundu.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Erdoğan, “Konserinden, asfaltına kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor.” diyerek, mevcut yönetim döneminde harcamaların israfını eleştirdi. “Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var ama eser yok.” ifadesiyle durumu özetledi.

ÖZGÜR ÖZEL’E ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alarak, “THY’nin uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryo yazıyor.” dedi. Özel’in uluslararası piyasalardan gaz alımını basit bir mesele olarak görmesini eleştirdi ve onun “cehalet çukurunda” olduğunu belirtti.