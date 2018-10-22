Erdoğan’dan Kaşıkçı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Salı günü grup toplantısında detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına yaklaştığımız şu günlerde Türkiye yeni bir dirilişin eşiğindedir. 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geleceğin altyapısını da kurduk. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme aşamasındayız.

(Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi) Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapacağım. Burada adaleti arıyoruz. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim.