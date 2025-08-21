Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’la görüşme

GÖRÜŞME HAKKINDA PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görüşmede Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki güncel duruma kadar geniş bir yelpazede hem gündem maddelerini hem de ikili ilişkileri detaylı olarak ele aldıklarını belirtti.

ÖNEMLİ GÜNDEM KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze’deki insani felaketi de vurgulayarak, “Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği tehdit ettiğini dile getirdim” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, Macron ile Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin özellikle savunma sanayisi alanında geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Görüşmelerinin iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirten Erdoğan, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi adına kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.