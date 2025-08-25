Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt Zaferi Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan liderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi’nin, Türk milletinin kaderini belirleyen ve tarihin akışını değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin Anadolu topraklarını ebedi vatan olarak kabul etme iradesini gösterdiğini ve bin yıldır süren köklü varlığının temellerini atağını dile getirdi.

ZAFER, MEDENİYETİN ANADOLU’YA TAŞINMASIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle şekillenen medeniyet anlayışının Anadolu’ya taşındığı bir başlangıçtır.” dedi. Bugün kendilerine düşen en önemli görevin Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere iletmek olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Çünkü Malazgirt, sadece bir savaş değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik bağlarının, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.” ifadelerine yer verdi.

GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜMEK GEREKİYOR

“Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü adımlarla ilerlemek, birlik ve beraberliği sürekli korumak ve milletimizi çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde daha ileriye taşımakla mükellefiz.” diyen Erdoğan, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, aziz milletin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını sözlerine ekledi.