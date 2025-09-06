Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhtarlık İddialarına Açıklama

MALATYA’DA ÖNEMLİ BİR AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Malatya’da 300 bininci afet konutu kura çekimi anahtar teslimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle son günlerde gündeme gelen “muhtarlıkların kapatılmasına” dair iddialara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil.” şeklinde belirtti.

MUHTARLIKLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye hizmet etme hedeflerinin olduğunu vurguladı. “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var.” diyen Erdoğan, Malatya’nın diğer illerle beraber hak ettiği yatırımları alması gerektiğini ve terör belasından kurtulmak için çalıştıklarını ifade etti. Menzile yaklaşıldıkça saldırıların arttığını kaydeden Erdoğan, muhtarlıkların kapanmasının asla söz konusu olmadığını yineledi.

HEDEFLERİ BELLİ O DA İLERLEYEN SÜRECİ YAVAŞLATMAK

Cumhurbaşkanı, karşılarındaki örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek verdiğini belirtti. “Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor.” diyen Erdoğan, bu süreçteki hedeflerin ilerlemeyi yavaşlatmak olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız.” diyerek, kurulan tuzaklara düşmeyeceklerini vurguladı.

ANA MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin geleceği için yeni kapılar açacaklarını söyledi. “Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz.” diyen Erdoğan, bu durumun muhalefetin gündeminde olmadığını belirtti. Ayrıca muhalefetin Avrupa’ya olan yollarının genelde Türkiye’yi şikayet etmekle geçtiğini dile getirdi.

CHP’LİLERİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Cumhurbaşkanı, halkın parasını talan eden belediye yöneticilerine de tepki gösterdi. “Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor.” dediği CHP’lilerin, son dönemlerde konuşmaktan kaçındıklarını belirtti. Erdoğan, “Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.