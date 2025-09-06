Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhtarlıklar Açıklaması

MALATYA’DA ÖNEMLİ AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Malatya’da 300 bininci afet konutu kura çekimi anahtar teslimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalar yaptı. Son günlerde konuşulan “muhtarlıkların kapatılmasına” dair iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil.” şeklinde ifade etti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var.” dedi. Ekledi ki, “Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.”

Cumhurbaşkanı, devamında terör örgütlerinin amacını özetledi: “Örgüt, Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Ancak bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak.”

ANA MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin durumuna dikkat çekerek, “Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz.” dedi. Ayrıca, Avrupa’da Türkiye’yi şikayet etme çabalarının da karşı karşıya olduğu sorunları göz ardı ettiğini vurguladı.

CHP’YE ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı, CHP’lileri de eleştirerek, “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor.” şeklinde konuştu. Erdoğan, geçmişte benzer açıklamalarda bulunan muhalefet liderlerinin de etkisiz kaldığını belirterek, “CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.