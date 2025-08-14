Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO görüşmesi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, bu görüşme genel sekreterin talebi doğrultusunda gerçekleşti. Görüşmenin ana konusu, Ukrayna ile Rusya arasındaki güncel savaş durumu oldu ve bununla birlikte bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

ATEŞKES İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik başlattığı İstanbul müzakerelerinde belirli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere olanak tanımasını önemli bulduklarını ifade etti. Erdoğan, bu tür girişimlerin taraflar arasında daha sağlam bir diyalog zeminini oluşturacağını dile getirdi.

ALASKA ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirileceği Alaska Zirvesi öncesinde Ukrayna’daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Alaska’da gerçekleşecek görüşmeleri dikkatle takip ettiğini belirtmekten geri durmadı. Bu tür uluslararası toplantıların, bölgedeki barış ve istikrar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.