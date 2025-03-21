Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz Mesajı: Gazze’ye Yardım Artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “21 Mart Nevruz Günü Anma Programı”nda katılımcılara hitap etti. Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada Nevruz’un coşkusunu paylaştığını belirtti. “Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. 21 Mart’ın Bahar ve Kardeşlik Bayramı olarak ilan edilmesini teklif ediyorum. Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım” dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı’yla birlikte bu adımı atmayı hedeflediklerini ifade etti.

GAZZE’DEKİ KARDESLERİMİZ İÇİN YARDIMLARIMIZ ARTACAK

Konuşmasında, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarının acı bir durum yarattığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ramazan bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, ateşkesin sağlanması ve zulmün sona ermesi için diplomatik girişimleri hızlandırdıklarını belirtti.

BARİŞ VE KARDESLİĞE VURGU

Erdoğan, bölgede yaşanan olaylara ilişkin, “Şımardıkça şımaran günden güne daha pervasız hale gelen katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyerek, bu amaçları olanların başarılı olamayacağını vurguladı. “Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine ulaşamayacaklar. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur dolu geleceğimizi inşa edeceğiz” dedi.

NEVRUZ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Konuşmasında Nevruzu bir sevinç kaynağı olarak niteleyen Erdoğan, “Hem tarihimizde hem kültürümüzde önemli bir yer tutar. Şu an Türkiye’nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor” ifadelerini kullandı. 21 Mart’ın tarihi önemine vurgu yaparak, “21 Mart hayırlı olsun” dedi.

İSTANBUL YOLSUZLUK OPERASYONU

Erdoğan, İstanbul’da yaşanan bir yolsuzluk operasyonunun bahane edilerek huzurun bozulmaya çalışıldığını belirtti. “Sırf kendi ikballeri rant tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye’yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

CHP VE SOKAK EYLEMLERİ

CHP Genel Başkanı’nın sokağa çağrısının tehlikelerine dikkat çeken Erdoğan, “Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır” diye konuştu. Hırsızlık ve hukuksuzluk konusunun mahkeme salonlarında çözülmesi gerektiğini söyleyerek sokak eylemlerinin sorumsuz olduğunu dile getirdi.

SOKAK TERÖRÜNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Erdoğan, marjinal grupların peşine takılarak yapılan eylemlere karşı sert bir tutum sergiledi. “Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir” ifadesiyle güvenlik tehditlerine karşı duracaklarını yineledi.