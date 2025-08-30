Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARIYLA ZAFER VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos’taki açıklamalarında milletin esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha kanıtladığını belirtti. “30 Ağustos’ta milletimiz zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış bu hakikati tüm dünyaya gür bir sada ile ilan etmiştir” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, bu zaferin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit ile gazileri saygıyla andı.

GÜÇLÜ NESİLLER, KAYNAK VE GELECEK UMUDU

Erdoğan, harp okullarından mezun olan öğrencilerin sevinç ve heyecanına katıldıklarını söyledi. “Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacaktır” dedi. Genç neslin kalplerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisini, ecdattan devraldıkları mirası geleceğe taşımaları gerektiğini vurguladı.

DESTEĞE VE EĞİTİME ÖNEM VERİLDİ

Cumhurbaşkanı, gençleri yetiştiren ailelere şükranlarını sundu. “Teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek eğitim sistemine verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, emperyalist güçlerin bu topraklardan silinmesi gerektiğini dile getirdi.