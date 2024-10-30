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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar **Cumhurbaşkanı Erdoğan**’ın Önemli Açıklamaları

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ERDOĞAN’IN YARIŞMA KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “9. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni” vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli açıklamalar yapıyor. Bu tür organizasyonlar, gençlerin din eğitimi konusunda daha fazla motivasyon bulmasını sağlıyor.

DİNAMİK FAALİYETLER

Yarışma, dinimizin değerlerini yaymayı ve kültürel mirasımızı korumayı amaçlıyor. Erdoğan, gençlerin Kur’an’a olan bağlılıklarını artıracak adımlar atıldığını belirtiyor ve bu tür etkinliklerin devam edeceğine vurgu yapıyor. “Bu yarışma, kültürel mirasımızın önemli bir temeli” diyor.

Yarışmanın, genel olarak toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, insanları din konusunda daha da bilinçlendirdiğini belirtiyor. Erdoğan, bu etkinliklerin her zaman destekleneceğini ifade ediyor ve gençleri Kur’an-ı Kerim’e olan ilgilerini artırmaya davet ediyor.

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