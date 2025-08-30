Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar yapıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlama programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Suriye’deki terör örgütü YPG’ye yönelik uyarılarda bulunan Erdoğan, “Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından ABD’den ilginç bir yanıt geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, verdiği bir röportajda Türkiye ile ilişkilere özel bir parantez açtı. Şam yönetimi ile entegrasyonu sürdüren SDG/YPG terör örgütüne sahip çıkan Barrack, “Türkiye, Suriye’nin bir müttefiki. PKK’ya sahipler, bu Türkiye içinde yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK’yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: DSG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı kampanyada bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ye dayanıyordu.” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Barrack, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik her türlü çözümde önemli bir müttefik olduğunu belirterek, “Türkiye her koşulda bizim sadık dostumuz ve müttefikimiz olmuştur ve NATO’ya bizim dışımızda en büyük katkıyı sağlayan ülkedir.” ifadelerini kullandı.