Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Kadınlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan’ın bu programda yaptığı konuşmanın önemli noktaları şöyle:

KADIN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN RAHMET DİLİYORUM

Kadınlar Günü vesilesiyle, milletimizin istikbali için can veren tüm kadın şehitleri anılıyor. Erdoğan, “Kadın şehitlerimizi yad ediyorum. Başta merhum annem olmak üzere ebedi aleme intikal eden tüm annelerimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Bilgili, vicdanlı ve ahlaklı evlatlar yetiştiren annelerimizin ellerinden öpüyorum,” dedi. Bu anlamlı günde AK Parti çatısı altında birlikte çalıştığı kadın kardeşlerine de saygılarını sundu.

KADINLARIMIZ DESTAN YAZDI

Konuşmasında, değerli eşinin ve kızlarının da kadınlar gününü kutlayan Erdoğan, “Kadın, ailenin ve toplumun omurgasıdır. Tarihimizdeki dönüm noktalarında hep kadınların rolü olmuştur. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar… Şimdi Tuğgenerallerimiz de bulunuyor. Kadınlarımız bu millet için canlarını ortaya koydular,” diye ifade etti. İslam ve Türk tarihinin kadınları dışlamayacağını vurgulayan Erdoğan, Hz. Hatice ve Hz. Aişe’nin İslam tarihinde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

KADIN HAKLARI İÇİN ATILAN ADIMLAR

Cumhuriyet döneminde kadınların önemli roller üstlendiğini aktaran Erdoğan, “Kadınların devlet kurumlarında görev alma hakkı 1913’te verilmiştir. 1934 yılında ise seçme ve seçilme hakkına kavuştular. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda haklarını teslim etmeye çalışıyoruz,” dedi. Son 22 yılda kadınlarla ilgili attıkları adımları hatırlatarak, kadınları korumaya yönelik yasaların tesis edildiğini belirtti.

Erdoğan, kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak ele aldıklarını ve bu konuda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını açıkladı. CHP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne dair iddialarına yanıt veren Erdoğan, “Biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz. Belediyelerin içindeki sorunlara el atmalısınız,” diyerek muhalefete çağrıda bulundu.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı, CHP’yi “kadın düşmanı bir parti” olarak nitelendirdi ve “Kendi belediyelerindeki sorunlara bakmadıkları sürece eleştirilerinin geçersiz olduğunu” söyledi. Ayrıca, Konya’da bir köpek saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana için de Allah’tan rahmet diledi ve ailesine sabırlar diledi.