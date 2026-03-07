Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Prens Selman’a Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler masaya yatırıldı. Erdoğan, tüm olağan koşullara rağmen diplomasiye fırsat tanınması gerektiğini, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve müzakerelere geri dönülmesi adına görüşmelerde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar dolayısıyla Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİPLOMASİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerginliklerin çözümü için diplomasi çağrısında bulunarak, “Her şeyin diyalog yoluyla halledilmesi gerektiğini” belirtti. Bu kapsamda, tarafların görüşmeler yapmasının önemini yineledi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

Görüşme, karşılıklı iyi dilekler ile sona ererken, Erdoğan’ın Prens Selman’a yönelik geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar hakkında duyduğu endişeyi ifade etmesi dikkat çekti. Bu bağlamda, Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.