Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sağlık Personeline Müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun programları kapsamında İstanbul’da iftar etkinliği düzenleyerek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu programda, sağlık sektörüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

37 BİN YENİ PERSONEL MÜJDESİ

Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Covid-19 pandemisinin ardından sağlık hizmetlerine yönelik artan taleplere dikkat çeken Erdoğan, “2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, Türkiye genelinde toplamda 1,5 milyona yaklaşan sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. Konuşmasında, “Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum” diyerek bu anlamlı iftar sofrasında bir araya geldikleri için bakanlık çalışanlarına da teşekkür etti.

EMEKLERİ ASLA UNUTULMAYACAK

Erdoğan, sağlık çalışanlarının pandemide ve 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri hatırlatarak, “Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız” ifadelerini kullandı. Zor günler boyunca gösterilen emeğin, millet tarafından her zaman takdir edileceğini vurguladı.

SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Cumhurbaşkanı, sağlık sisteminin yükünü azaltmak için ilave adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, “Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupa dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur” dedi. Günümüze kadar çok sayıda sağlık reformu gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, hastane, poliklinik ve sağlık ocağı sayısının artırılmasına vurgu yaptı.

15 ŞEHİR HASTANESİ YAPIMDA

Cumhurbaşkanı, toplam 25 şehir hastanesinin hizmette olduğunu, 15 şehir hastanesinin inşaatının devam ettiğini belirtti. Bu hastaneler tamamlandığında toplamda 57 bin yatış kapasiyetine sahip olacaklarını ifade etti. “Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız” diyerek sağlık alanında gerçekleştirilen yeniliklerin önemine dikkat çekti.