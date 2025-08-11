Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sahte Diploma Açıklaması

E-İMZA SKANDALI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Geçen yıl ortaya çıkan sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle ilgili e-imza skandalı hâlâ gündemde önemli bir konumda duruyor. Ankara’da, kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz aylarda 134 şüpheli hakkında dava açıldı. Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızan kişilerin düzenlediği sahte imzalarla diploma kayıtları üzerindeki soruşturma devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır” dedi. Soruşturma çerçevesinde 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldığını, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirten Erdoğan, “İki dalga olarak yürütülen operasyonlarda 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Her kim milletin hakkında giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra İstanbul’da yakayı ele verenlerin durumuna nasıl dikkat edilmediyse, bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadığının altını çizen Erdoğan, “Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı” şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin rüşvetçilerle ve tefecilerle mücadelesinin sulandırılamayacağını vurguladı ve “Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” diye ekledi.