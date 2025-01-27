Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sosyal Medya Tepkisi

ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen “AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi”nde konuştu. Konuşmasında, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası, acılı aileleriyle dalga geçen ve bu durumu sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür.” diyerek, terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşmaya devam ettiklerini belirtti.

GENÇLERE KUTLAMA VE DESTEK

Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle: “İsrail’in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin’in, Gazze’nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye’nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum.” Ayrıca, terör örgütlerinin saldırılarında hayatını kaybeden kahramanları rahmetle andı. “Gençler; sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz” diyerek gençlerin önemine vurgu yaptı.

22 YILDA YAŞANAN ZOR GÜNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002’de iktidara gelirken gençlerin kendileri için her zaman özel bir yeri olduğunu ifade etti. Gençlerin, teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye pek çok alanda yapılan sessiz devrimlerde hep ilk planda tutulduğunu söyledi. “22 yılda gerçekten zor günler yaşadık, çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık.” diyerek, geçmiş dönemdeki olumsuzluklara değindi.

GENÇLERİN DESTEĞİNE DAİR GÜÇLÜ MESAJLAR

Erdoğan, hiçbir zaman demokrasiden sapmadıklarını belirtti ve gençleri sokağa çağıranlardan olmadıklarını söyledi. Gençlerin eğitim olanaklarını artırmak için çalıştıklarını ve bu amaçla birçok adım attıklarını belirtti. Özellikle son 4 yıl içinde 700 bin gencin partinin gençlik kollarına katıldığını vurguladı.

ÜNİVERSİTE SAYISI VE EĞİTİM ATILIMLARI

2002 yılında sadece 76 üniversite varken, şu anda üniversite sayısının 208’e ulaştığını belirten Erdoğan, akademik personel sayısının da önemli ölçüde arttığını ifade etti. Türkiye’nin, bulunduğu çağda büyük atılımlar yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

LGBT VE SANAL KUMARLA MÜCADELE

Erdoğan, sanal kumar ve bahis sorunuyla kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca, LGBT sapkınlığına karşı gençlere yönelik koruyucu tedbirleri devreye alacaklarını açıkladı. “Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür.” diyerek, terörsüz bir Türkiye hedefi için mücadele edeceklerini söyledi.