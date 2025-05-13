Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taziye Mesajı

CUMHURBAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman müziğinde tanınan ve sevilen bir figür olan Ayhan Küçükboyacı’nın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi ‘Balık Ayhan’ Ayhan Küçükboyacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ROMAN MÜZİĞİNE YETKİNLİK KATMIŞTI

Ayhan Küçükboyacı, kariyeri boyunca Roman müziğine katkılarda bulunmuş ve birçok dinleyicinin beğenisini kazanmıştır. Sanatçı, birçok hit parçaya imza atarak müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Vefatı, sanat camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.