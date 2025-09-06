Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni’ne katılarak önemli törenlere imza attı. Erdoğan’ın programının ikinci kısmında ise, 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu etkinlikte dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu.

ULUSAL TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Erdoğan, açılışta Malatya’nın 13 ilçesindeki kardeşlerine selamlarını iletti. Ayrıca, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kendilerini takip eden bireylere de selam gönderdi. “A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımı’mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

TERÖRÜN TUZAKLARINA DÜŞMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, terör konusunda toplumun kararlılığına dikkat çekti. “Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz.” ifadeleriyle, süreçte ilerleyeceklerini vurguladı.

ŞEHİTLERE SAYGIYLA DEVAM EDİYORUZ

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, “Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız.” diyerek, Türkiye’nin geleceği için olumlu adımlar atacaklarını belirtti.

VATANDAŞLAR BAĞRINA BASILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bininci konutun anahtarını teslim ederek, “Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum.” dedi. Kendisine destek veren Malatya halkına da teşekkür etti ve “Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DEPREM FELAKETİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara selam gönderdi. “Bugün alanda 52 bin kişi var. Geride kalanlara Rabbimden sabır diliyorum.” diyerek, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde vatandaşların yanında olacağına vurgu yaptı.

YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENİYORUZ

300 bin konutun anahtarının teslim edilmesiyle birlikte toplam 9 bin 39 konutun kuralarının çekileceğini kaydetti. “Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor.” dedi. Ayrıca, yapılan yeni yatırımların toplam tutarının 5 milyar 940 milyara ulaştığını açıkladı.

ÇİFTÇİLERE DESTEK SADIKLIKLA DEVAM EDİYOR

Nisan ayında yaşanan zirai don olayları hakkında bilgi veren Erdoğan, “Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık.” dedi. Tarım üreticilerine verilen desteklerin devam edeceğini vurguladı.

MUHALEFETE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı, ana muhalefet hakkında eleştirilerde bulundu. “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu.” dediği muhalefet ile ilgili olarak, “Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi.” şeklindeki cümleleriyle muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, Malatya halkına ve tüm yurttaşlara yapılan yatırımların hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.