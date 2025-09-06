Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni’nde yer aldı. Erdoğan’ın sonraki durağı ise 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni oldu. Burada, önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde azimle ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle sıralandı:

MALATYA HALKINA SELAM VE BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizdeki aracılığıyla Malatya’nın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımımızı ve A Milli Basketbol Takımımızı aldıkları başarılar dolayısıyla kutluyorum. A Milli Futbol Takımımıza da İspanya maçında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örgüt, Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destekliyor. Tüm aparatlarını harekete geçiriyor. Ama biz çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE SAYGI VE HUZUR TEMENNİSİ

Şehitleri anarak konuşmasına devam eden Erdoğan, “Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık ve atmayacağız” dedi.

300 BİNİNCİ KONUTUN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde huzurla oturmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MALATYA HALKINA TEŞEKKÜRLER

Battal Gazi’nin diyarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, “Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malatya’yı hiçbir zaman ihmal etmedik. Bize olan teveccühü boşa çıkarmadık” diye konuştu.

DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

Erdoğan, “6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri Malatya oldu. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı kaybettik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek duygularını ifade etti.

UMUTLARI YEŞERTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı, “Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” dedi.

EVLER VE İŞYERLERİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABERLER

Bugünkü törenle toplamda 9 bin 39 konutun kurasının çekileceği bilgisini veren Erdoğan, “Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor” şeklinde bilgilendirmede bulundu. Ayrıca “300 bin sınırını aşarak 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz” dedi.

YENİ YATIRIMLARLA MALATYA’YA DEĞER KATILIYORUZ

Erdoğan, bugünkü törende 41 yeni yatırımın açılışını yaptıklarını belirterek, “Toplam tutarı 5 milyar 940 milyar lira olan yatırımlarımızla Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

TARIMDA DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Malatya’da yaşanan zirai don olayının kayısı üretimini etkilediğini belirten Erdoğan, tarım sigortası olan üreticilere 3,1 milyar liralık ödemelerin yapıldığını aktardı ve sigortası olmayan üreticilere de ödemelerin yapılacağını duyurdu.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Ana muhalefetin içler acısı hali ortada. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor” şeklinde konuştu. “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu” diyerek muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, konuşmasını “Al birini vur ötekine. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz” diyerek sonlandırdı. Yatırımlarının ve yeni yuvalarının tüm Malatyalı hemşerilere hayırlı olmasını diledi.