Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Videolu Mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti üyelerine Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj iletti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Erdoğan, konuşmasında PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çekerek, “Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır” dedi.

SOKAK TERÖRÜ EKONOMİK SOYGUNU PERDELEME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik uzlaşı ve yolsuzluk soruşturmasına değinen Erdoğan, “Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul’da yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan’ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir” diye konuştu.

MİLLETİMİZİ TEHDİTLERE KARŞI KORUYORUZ

Erdoğan, “Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Gençler ve marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletin tüm fertlerine de teşekkürlerini sundu.

Açıklamalarını sonlandıran Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye’yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız. Tüm teşkilatımızın bu hassasiyetle hareket etmesini bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.”