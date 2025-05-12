Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay’a katılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılacak. Program sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek. Toplantıda gündeme gelecek konular arasında en dikkat çekeni, ‘terörsüz Türkiye’ ile ilgili çalışmalarda gelinen aşama olacak. Özel olarak PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama, toplantının odak noktalarından biri haline gelecek. Ayrıca, toplantıda bu açıklamanın ardından oluşturulacak yol haritasının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı’nda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde atılacak adımlar da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Erdoğan, Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki ifadesinin memnuniyetle karşılandığını söyledi ve Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğini duyurdu. X sosyal medya platformu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiğini hatırlattı. Zelenski, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Zelenski, Putin’i 15 Mayıs’ta Türkiye’de bekleyeceğini de belirtti. “Ben Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da yaptığı basın toplantısında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmaları gerektiğini vurguladı. “15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul’da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.