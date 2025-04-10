Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile görüşecek

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13:30’da Beştepe’de DEM Parti heyetini kabul edecek.

GÖRÜŞMEYE KATILACAK İSİMLER

Görüşmeye DEM Parti adına Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor.

DEVLET BAHÇELİ’NİN DURUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu görüşmede yer alacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Daha önce, 17 Mart 2025 tarihinde DEM Parti heyeti MHP’yi ziyaret etmiş, ancak Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle bu görüşmeye katılmamıştı.