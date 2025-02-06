Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesini Ayağa Kaldırıyoruz

DEPREM FELAKETİ VE ANMA TÖRENLERİ

6 Şubat 2023’te 11 ilimiz büyük bir deprem felaketi ile karşılaştı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. En az 35 bin bina tamamen yıkıldı. Felaketin yarattığı büyük acının üzerinden iki yıl geçti. Depremin etkilediği kentlerde anma törenleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde 53 bin 737 kardeşimizin her birine rahmet niyaz ediyorum” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK VE YENİDEN AYAKTA OLMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyoruz. Diğer taraftan da deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sabırla ve azimle çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu. 14 milyon vatandaş bu depremlerden etkilendi ve 2,5 milyon kişi farklı illere göç etti. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolara ulaştı. Bu tabloya karşın devlet ve millet olarak umutsuzluğa kapılmadık ve yılmadan çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları seferber edilerek 650 bin personel sahaya gönderildi. Tüm kurumlar afet sahasına yönlendirildi.

DEVLETİN DESTEKLERİ VE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla ‘devlet nerede?’ diye soranlara, ‘devlet halkının yanında’ cevabını verdik” ifadesini kullandı. Devletin varlığını, evsiz kalan ailelerin yanında gösterdiklerini, teslim edilen konutlarla destek verdiklerini v