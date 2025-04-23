Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Sonrası Ziyaret Yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde bölge halkıyla bir araya geldi. Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’a gelen Erdoğan, ilk olarak Hasdal’daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki kriz merkezini ziyaret etti. Burada, ilgili bakanlar ve yetkililerden detaylı bir brifing aldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET VE FOTOĞRAF

Kriz merkezindeki görüşmelerin ardından, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çay içerek keyifli anlar geçirdi ve çocuklarla da fotoğraflar çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.