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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depreme Hazırlık Süreci Sürüyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DEPREME HAZIRLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme hazırlık süreciyle ilgili önemli ifadeler kullandı. “Türkiye’nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı, kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diyerek, ülke genelindeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEKTEYİZ

Konuşmasında, yerinde dönüşümün teşvik edileceğini belirten Erdoğan, bu konuda gereken adımları atmaya kararlı olduklarının altını çizdi. Bu çalışmalar, depreme karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

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