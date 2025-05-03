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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devletin Var Olma İradesinin Tezahürüdür.” – Lefkoşa

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hakkında konuşurken, “Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür” ifadesini kullandı.

DEVLETİN VAR OLMA İRADESİ

Erdoğan’ın açıklaması, devletlerin uluslararası alanda karşılaştıkları zorluklar ve haksızlıklar karşısındaki duruşunu simgeliyor. Bu noktada, ehil yönetim anlayışı ve kararlılık ön plana çıkıyor.

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI DURUŞ

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda adalet ve hakkaniyetin sağlanması amacıyla ortaya konmuş bir varoluş mücadelesinin sembolü haline geliyor.

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