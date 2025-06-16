Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diplomasi için Hazırız

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE TEMENNİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın toplantısı yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli konulardaki hazır oluşunu ifade ederek, “Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık” dedi. Ayrıca, İslam aleminin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayarak, hac vazifesini yerine getiren vatandaşların haclarının kabul olmasını diledi.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK VE BAYRAM DUALAR

Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik saldırılara değinerek, “Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıf, dernek ve hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadıkları için tebrik ediyorum.” sözleriyle desteklerini ifade etti. Güvenlik kuvvetlerine de teşekkür eden Erdoğan, bayram boyunca yürütülen çalışmalar sayesinde ülkede güvenli bir ortamın sağlandığını belirtti. Ayrıca trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bunun önlenmesi için yoğun çaba harcandığını aktardı.

ULAŞIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Hava ve demir yollarında artan talebi karşılamak için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, yazılımı ve geliştirilmesiyle ilgili bazı çarpıcı rakamlar açıkladı. “4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16,3 milyon araç geçişi oldu.” diyerek ulaşımdaki yoğunluğa dikkat çekti. Ayrıca, hızlı demiryolu projesinde önemli gelişmeler yaşandığını ve Ankara, Kırıkkale, Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısının sağlanacağını belirtti.

SAVUNMA SANAYİİNE YENİ PROJELER VE ANLAŞMALAR

Savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Erdoğan, milli muharip uçağı KAAN projesinin Endonezya ile yapılan tarihi anlaşmalarla desteklendiğini duyurdu. “Toplam tutarı yaklaşık 15 milyar doları bulan bu tarihi anlaşmanın da ülkemiz, savunma sanayimiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek projeye duyduğu güveni vurguladı.

BÖLGESEL GERİLİMLER VE DİPLOMASİ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerginliklere de dikkati çekerek, İran’ın nükleer programına yönelik tartışmaların diplomasi ile çözülmesi gerektiğini savundu. “İran topraklarına ve halkına saldırmak da sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir.” diyerek, uluslararası ilişkilerin önemini vurguladı.

ULUSAL BİRLİK VE KÜRESEL GÜÇLÜK ORTAMINDA İHTİYAÇLAR

Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Bugün de Türkiye’nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir.” ifadesini kullandı. Siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak güçlü olmak gerektiğini söyledi ve bu önerilerin uluslararası ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

DEPREM BÖLGELERİNE YARDIMLAR

Bölgede yaşanan felaketler sonucunda deprem bölgelerinin yeniden inşası konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, “İnşallah perşembe günü Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun da anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Türk milletinin zorluklar karşısında birlik olma iradesini vurgulayarak, hedeflere ulaşmak için fedakarlık yapmak gerektiğini belirtti.