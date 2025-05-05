Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dönüşüm İçin Hazırlıklara Devam Ediyoruz

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında, “Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.” ifadesini kullandı. Erdoğan, ATO Congresium’da gerçekleşen Türk Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kaybedilen canların geri getirilemeyeceğine dikkat çekerek, yürütülen çalışmalarla depremlerden kaynaklanan yaraları hızla sardıklarını belirtti. Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, yıl sonuna kadar yapılacak 252 bin ek konut ve iş yeri ile toplam sayıyı 453 bine çıkaracaklarını duyurdu. Şehirleri daha güçlü, modern ve depreme dayanıklı hale getirecek çalışmaların süreceğini ifade etti.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA MİLLİ MESLEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur.” dedi. Ülkede sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesimin olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu kesimin, milletin tasada ve sevinçte birleşemediğini, her meseleyi siyasallaştırarak ülkeye büyük zarar verdiklerini ifade etti. Afetlerde yardımlaşma ve dayanışmanın milli bir konu olduğunu bir türlü kabul edemediklerini dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde yaşananları herkesin hatırladığını belirten Erdoğan, afetzede kardeşlerin yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken, bazı kesimlerin “deprem turisti” olarak devlete ve kurumlara saldırdığını vurguladı. Bu grupların yaşanan trajedileri istismar ettiğini ve devletin ev sahipliği yaptığı yardımları hedef göstererek ortalığı karıştırdıklarını ifade etti. Ancak, devletin ve yardım kuruluşlarının bu süreçte uzun süre sahada olduğunu, Kızılay’ın deprem bölgesinde önemli hizmetler sunduğunu belirtti.

KIZILAY’IN GAZZE’DEKİ YARDIM ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın, İsrail’in saldırılarının başladığı günden beri Gazze halkına yardım etmeye devam ettiğini ve gıda, hijyen, ilaç gibi malzemelerle destek verdiğini aktardı. Kızılay’ın Gazze aşevinin bugüne kadar 5,2 milyon öğün yemek ve 1 milyon 606 bin litre su dağıttığını belirtirken, Ramazan boyunca 840 bin kişilik iftar sofraları kurduğunu dile getirdi. Kızılay’ın, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım ulaştırma çabalarının devam ettiğini vurguladı.

HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ı desteklemeye ve büyütmeye devam edeceğini belirterek, hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan olmadığını dile getirdi. Kızılay’a yönelik iftiralara karşı pes edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yardım organizasyonlarının kaynakların kullanılmasında en yüksek hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Karşılıklı güven esasına göre yürütülen iyilik faaliyetlerine kesinlikle şüphe gölgesinin düşmesine izin veremeyiz.” dedi.

Notlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz bir hediye takdim etti. Programa sanatçı Sinan Akçıl da katılarak “Kızılay” şarkısına eşlik etti. Erdoğan, Kızılay’ın hazırladığı “Gözlerde Hilalin İzleri” adlı dijital sergiyi ziyaret etti. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.