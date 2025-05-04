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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünya, İsrail’den Daha Büyük.”

DÜNYA İSRAİL’DEN BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bilinmelidir ki dünya İsrail’den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası ilişkilerdeki kritik durumu ve ülkelerin dikkat etmesi gereken sorumlulukları vurguluyor.

SÜRENCELERİN ÖNEMİ

Erdoğan, dünya genelindeki mevcut gelişmelere dikkat çekerek, ülkelerin büyük güçlerin neden olduğu çatışmalarda daha dikkatli olmalarını gerektiğini belirtiyor. Bu tür olayların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu ifade ediyor.

ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı, dünya genelinde barışın sağlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle bazı ülkelerin davranışlarının, uluslararası huzuru tehdit ettiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir. Dünya topluluğuna bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve barışa yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini dile getiriyor.

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