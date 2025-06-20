Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimde Değişimi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşma yaparak, “Travmalar kaygı bozuklukları ve intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir bela olduğunu göstermektedir. Evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz” dedi. Bahçelievler’de yapılan bu zirvede Erdoğan, okullardaki dijital yatırım konularında da önemli bilgiler paylaştı. Konuşmasına, şehit öğretmenleri anarak ve YKS sınavına girecek öğrencilere başarı dilekleriyle başladı.

TEKNOLOJİ VE EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum gibi yenilikler, ekonomiden diplomasiye, tarımdan ticarete her alanda kendini gösteriyor. Türkiye, bu baş döndürücü değişime en hızlı uyum sağlayan ülkelerden biridir” diye belirtti. Eğitim sisteminin başarısız olmaması için fikri altyapının da önemine dikkat çeken Erdoğan, “Müfredatından eğitimci kadrosuna, imkan ve kabiliyetleri itibariyle çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur” ifadesini kullandı.

EĞİTİMDE YENİLİKLER VE PROJELER

Eğitimde yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kat sayı uygulaması ve başörtüsü yasaklarına son verdik. Eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarına kavuşturduk. Dijital altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik ve 21 bin 576 okulda ağ alt yapı kurulumunu tamamladık” dedi. Ayrıca, yüksek hızlı internet ve etkileşimli tahtaların okullara yaygınlaştırıldığını belirtti. Toplamda 626 bin 441 etkileşimli tahta kurulumunu tamamlayan Türkiye, bu alanda önemli bir konumda.

YENİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilişim teknolojileri sınıflarını tesis ederek öğrencilerin bu alandaki yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. “Son teknoloji ile donatılmış sınıflar kurarak dijital eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz” açıklamasını yaptı. EBA platformu ile bireysel öğrenme imkanlarının sağlandığını, öğretmenlerin ise Türk ve yabancı meslektaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunabileceği yeni platformların devreye gireceğini ifade etti.

DİJİTAL GÜVENLİK VE ZORBALIKLA MÜCADELE

Dijital zorbalık ve linç kültürünün önemine değinen Erdoğan, bu konuda çocukların ruh sağlığını korumak için mücadele verilmesi gerektiğini belirtti. “Teknoloji platformlarının vatandaşlarımızı pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz” dedi. Özellikle sosyal medyada yapılan saldırgan davranışların çocukların ruh sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok önemli isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir hediye takdim edildi ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.