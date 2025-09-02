Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Hakkında Bilgi Verdi

ERDOĞAN’IN EKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin seyahati sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ekonomide son dönemlerde pozitif bir gelişme yaşandığını belirterek, bu yıl Dünya Bankası kriterlerine göre “üst gelirli ülkeler” grubuna katılma olasılığının oldukça yüksek olduğunu aktardı. Ekonomide son zamanlarda olumlu bir döngüye girdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmeler etkili oldu ama bunlar geride kaldı. İkinci çeyrekte büyüme rakamları yüzde 4,8’e ulaştı. Tarım sektörü hariç bütün alanlarda güçlü bir büyüme var. İşsizlik tek haneye indi, rezervlerimiz rekor seviyeye ulaştı, enflasyonda düşüş sürüyor” dedi.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİN ARTIK ÜST GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNDA YER ALMASI MUHTEMEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı milli gelirde önemli bir aşamaya yaklaşıldığını ifade ederek, “Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak” şeklinde konuştu. Reel sektördeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Erdoğan, ihracat ve yatırımların artması için gayret sarf ettiklerini, enflasyonda yılı hedeflerine uygun bir biçimde tamamlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE VE MALİ DURUM

Hayat pahalılığıyla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Bir taraftan büyüyoruz, diğer taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı. Hem hazine borçlanma faizleri iniyor hem risk primimiz düşüyor hem de rezervlerimiz rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde” ifadesini kullandı.