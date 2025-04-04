Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomide Aleyhte Kampanyayı Milletim Affetmiyor”

CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRISINA YANIT

Cumhurbaşkanı, CHP’nin boykot çağrılarına tepki göstererek, “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” dedi.

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

ABD ziyaretiyle ilgili olarak, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.” açıklamasını yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili olarak, “Şu anda bu süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE ALARM ÇAĞRILARINA TEPKİ

Ekonomiyle ilgili olumsuz kampanyalara değinen Erdoğan, “Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” dedi.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı, “Devlet Bey ile telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi.’ dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” şeklinde konuştu.

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