Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Gelişmeleri Değerlendirdi

ERDOĞAN’IN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ifade ederek, “Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek” dedi. Son dönemdeki gelişmelerin planladıkları gibi ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde yaşanan bazı iç ve dış gelişmeler bizi etkilese de bunlar geride kaldı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 4,8 oldu. Tarım dışındaki bütün sektörlerde çok güçlü bir büyüme görüyoruz” şeklinde ifade etti.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik göstergelere dair de bazı bilgilere yer verdi. Kişi başına düşen milli gelire dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Enflasyonda yıl sonunu hedeflere uygun rakamlarla kapatmayı öngördüklerini kaydeden Erdoğan, “Bir taraftan büyüyoruz, bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar geride kaldı. Allah’ın izniyle bu olumlu döngü devam edecek” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Haberler

Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.