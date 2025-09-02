Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Gelişmeleri Değerlendirdi

ERDOĞAN’IN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ifade ederek, “Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek” dedi. Son dönemdeki gelişmelerin planladıkları gibi ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde yaşanan bazı iç ve dış gelişmeler bizi etkilese de bunlar geride kaldı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 4,8 oldu. Tarım dışındaki bütün sektörlerde çok güçlü bir büyüme görüyoruz” şeklinde ifade etti.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik göstergelere dair de bazı bilgilere yer verdi. Kişi başına düşen milli gelire dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Enflasyonda yıl sonunu hedeflere uygun rakamlarla kapatmayı öngördüklerini kaydeden Erdoğan, “Bir taraftan büyüyoruz, bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar geride kaldı. Allah’ın izniyle bu olumlu döngü devam edecek” dedi.