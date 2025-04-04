Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomiye Karşı Kampanya Kabul Edilmez.”

CUMA NAMAZI SONRASI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Erdoğan, “Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin boykot çağrılarına tepki göstererek, “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, çok daha hareketli bir süreç geçirdi.” dedi.

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, “Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Görüşmeler söz konusu.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE İMRALI SÜRECİ

Terörle mücadele konusundaki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor.” dedi.

EKONOMİDEKİ ALEYHTE KAMPANYALARA TEPKİ

Ekonomiye yönelik olumsuz propagandalara değinen Erdoğan, “Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.” açıklamasında bulundu.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, “Devlet Bey ile telefon görüşmesi yaptım. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi.’ dedi. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.” ifadelerini kullandı.