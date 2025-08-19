Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’te yazdı

ERDOĞAN’DAN İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla El Pais Gazetesi’nde bir makale kaleme aldı. “Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi” başlıklı yazısında, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” ifadesine yer verdi. Barış, güvenlik ve ortak refahın ancak halklar arasında saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir iş birliği anlayışı ile mümkün olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir.” şeklinde konuştu.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İVME

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında ikili siyasi ilişkilerin yanında ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da bir ivme yakalandığını vurguladı. “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır.” dedi. İspanya’nın Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, Adana’da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bu durumu gösterdiğini belirtti.

İNSANLIK TARİHİNİN EN AĞIR İMTİHANI

“Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır.” diyen Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü’nde, 300 milyondan fazla insanın en temel insan ihtiyaçlarından yoksunluğunun en acı gerçek olduğunu ifade etti. “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.” şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım elini uzattığını belirtti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE’İN YARDIM ÇABALARI

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatma hakkında, “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.” dedi. “7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını ve UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirdiğini aktardı. Erdoğan, Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için çabalarının devam edeceğini açıkladı.

ADİL BİR DÜNYA İÇİN DAYANIŞMA

İnsani yardımın, engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimi olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ve İspanya’nın Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerler etrafında birleşen iki güçlü müttefik olduğunu söyledi. NATO çatısı altında yürütülen afet tatbikatları ve düzensiz göçmenlere yapılan yardımlar gibi dayanışma ruhu, iki halkı güçlü bir gönül birliğine taşıdığını belirten Erdoğan, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı el birliğiyle inşa etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.