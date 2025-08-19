Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’te yazı yazdı

ERDOĞAN’DAN İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde El Pais Gazetesi’nde bir makale kaleme aldı. Söz konusu yazıda “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” ifadesine yer verdi. Barış, güvenlik ve ortak refahın yalnızca halklar arasında saygı, adalet ve samimiyet temelli bir iş birliği ile mümkün olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir” dedi. Ayrıca, Türkiye ile İspanya arasındaki mevcut ikili ilişkilerin; ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında ivme kazandığını dile getirdi. Erdoğan, “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.

SAVAŞ VE AÇLIĞIN YARATTIĞI ZORLUKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketlerinin insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya getirdiğine dikkat çekti. Dünya İnsani Yardım Günü’nde en çarpıcı gerçeğin, 300 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun olması olduğunu vurguladı. “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir” dedi. Türkiye’nin insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya uzanarak yardım faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyaların yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir” ifadelerine yer verdi.

GAZZE’DEKİ DURUMUN AĞIR YÜKÜ

İsrail’in Gazze’de uyguladığı insani kriz hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan mahrum biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını duyurdu. “Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi. Zor zamanlardaki insani yardım faaliyetlerinin, güçlüklerle dolu olduğunu belirten Erdoğan, “İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir” açıklamasında bulundu.

ORtak İDEALLERLE GELECEĞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

İnsani yardımın, insanlık bilinci ve empati temelinde oluşturulmuş en yüce diplomasi şekli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ve İspanya’nın, evrensel değerlere bağlı iki güçlü müttefik olduğunu belirtti. NATO çatısı altında yapılan afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yardımlar ve zorluk anlarında gösterilen dayanışma ruhunun iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlendirdiğini aktardı. “İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.