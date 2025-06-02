Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Emeklilere 57,4 Milyar Ödeme Yapılacak”

BAĞIŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, “4 Haziran’a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz” şeklinde bilgi verdi.

ÖDEME SÜRECİ

Erdoğan, bu ödemelerin emeklilerin bayramlarını daha güzel geçirebilmeleri için yapıldığını belirtiyor. Bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

EMEKLİ DESTEKLEME PROGRAMI

Yapılan bu ödemelerle birlikte, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek hedefleniyor. Cumhurbaşkanı, yapılan yardımların emeklileri daha güvende hissettirdiğini vurguladı.