Erdoğan kritik zirve için Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Endonezya’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın uçağı Bali adasındaki Uluslararası Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde Endozya Curnhurbaskanı Joko Widodo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan G-20 zirvesindeki oturumlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Yarın, Gıda ve Enerji güvenliği oturumu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle öğle yemeğine katılacak. Daha sonra da İtalya Başbakanı Gorgia Meloni’yi kabul edecek.

Erdoğan Çarşamba günüyse Almanya ve Fransa liderleriyle bir araya gelecek.